Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! 6 ile yeni emniyet müdürü
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 6 ile yeni emniyet müdürü atandı. Buna göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 ile yeni emniyet müdürü atandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay atandı.
ALTI İLE YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı getirildi.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne ise Niyazi Turgay getirildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz atandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici atandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü görevine Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy getirildi.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne de Ahmet Acar getirildi.