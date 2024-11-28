İklim aktivisti terör sözcülüğüne soyundu! Greta Thunberg'den skandal "Kürdistan" sözleri | Van'ı "Kürdistan" olarak paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg DEM'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ziyaret düzenlemişti. Thunberg, bu ziyaretinin ardından skandal bir paylaşım yaptı ve "Türkiye'de gerçek dayanışma köprüleri kurmak için Kürt bölgeleri için özerklik ve özyönetim esastır." notunu düştü.

Sözde iklim aktivisti Greta Thunberg, Türkiye'de PKK ağzıyla terör savunuculuğuna soyundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Van'dan bir kare paylaşan Thunber bu paylaşımı "Kürdistan" konumu ile paylaştı. Ancak terör yandaşı aktivistin skandalı bununla da sınırlı kalmadı. Paylaşımında kullandığı ifadelerin PKK ağzıyla yazıldığı görüldü.

Thunberg'in paylaşımı | Ekran Görüntüsü-A Haber

Paylaşımında, Doğu Anadolu bölgesini "Kuzey Kürdistan" olarak nitelendiren terör yandaşı Thunberg notunda "Son zamanlarda Kuzey Kürdistan'da seyahat ediyordum ve her türlü geçmişe sahip Kürt insanlarıyla tanıştım. Karşı karşıya kaldıkları mevcut sistematik baskı ve zulmün sayısız hikayesini anlattılar - özellikle Türk devletinden - ve katliamlarla dolu bir tarih." dedi ve şu ifadeleri kullandı:

Doğanın tahribi ve sömürülmesi - yasadışı orman kesimleri, madencilik şirketleri için bölgelerin feda edilmesi ve yangınlar gibi - Kürtlere karşı devam eden saldırıların bir parçası olarak kullanılan birçok araçtan biridir. Bu genellikle yerel toplulukların ve biyolojik çeşitliliğin tahribatına ve zorla yerinden edilmeye yol açar. Kültür ve kimliğin silinmesi, devlet şiddeti, siyasi tutuklular, zorla yerinden edilme, ekolojik soykırımlar ve kayıplar, insanların günlük hayatta karşılaştıkları ayrımcılığın yanı sıra kendi kaderini tayin etme ve özgürlük haklarının reddedilmesine dair sadece birkaç örnektir.

Türkiye'de gerçek dayanışma köprüleri kurmak için Kürt bölgeleri için özerklik ve özyönetim esastır. Kürt halkı kendi hayatlarını, kültürlerini ve topluluklarını şekillendirme hakkını hak ediyor. Türkiye, Kürtler ve diğer azınlık gruplarına yönelik tutumunu, haklarını anayasaya koyarak netleştirmelidir. Hükümet, siyasi muhaliflerini susturmak için bir bahane olarak "terörizm"i kullanmaya devam ediyor. On binlerce siyasi olarak aktif birey adil yargılanmadan hapiste kalmaya devam ediyor. AİHM, BM ve Af Örgütü gibi uluslararası örgütler bunu kınadı ve serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

Sürdürülebilir bir barış ve adil bir gelecek için Kürtlerin özgürlük ve özerklik haklarına saygı gösterilmeli, Kürdistan'a yönelik vahşi saldırılar sona erdirilmelidir. Herkes özgür olmadıkça kimse özgür değildir. Bijî Kürdistan!

TEPKİ YAĞDI! "BİR DAHA GELME TERÖRİST"

Thunberg'in o paylaşımına X üzerinden çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar "Bir daha Türkiye'ye gelme terörist", derken bazıları ise "Bir daha Türkiye'ye gelme. Başka ülkelerin toprak bütünlüğüne böyle saygısızlık edemezsin. Senden nefret ediyoruz" dedi. İşte gelen bazı tepkiler:

"Seni ilgilendirmez küçük kukla. Kürdistan diye bir yer yok. Kendi işine bak."

"Defol git aptal cüce, "Kuzey Kürdistan" diye bir yer yok, Güneydoğu Türkiye'yi ziyaret ettin ve şimdi çantalarını toplayıp çıktığın deliğe geri dönmenin zamanı geldi. Bir daha asla ülkemize gelme."