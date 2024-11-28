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Gaziantep'te PKK'ya yönelik operasyon: 15 kişi gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2024 08:31
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Gaziantep’te PKK’ya yönelik operasyon: 15 kişi gözaltında

Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 15 şahıs gözaltına alınırken aramalarda ise 2 adet tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 15 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 2 adet tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli 15 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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