Bitlis’te korkutan iki deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu | SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 05.50 ve 05.56 sıralarında merkez üssü merkez olan, yerin 8.71 kilometre derinliğinde 4.3 ve 4.1 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği belirtildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybıyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2024.11.27 05:56:43 38.2428 42.3523 5.0 -.- 4.2 4.3 ICLIKAVAL-HIZAN (BITLIS) İlksel

2024.11.27 05:50:07 38.2318 42.3660 5.3 -.- 4.1 4.3 ICLIKAVAL-HIZAN (BITLIS) İlksel

2024.11.27 05:06:24 39.2327 29.3302 6.4 -.- 1.4 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

2024.11.27 05:01:38 36.9518 27.3162 4.0 -.- 2.1 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel

2024.11.27 04:59:18 37.1140 36.7055 5.0 -.- 1.4 -.- ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2024.11.27 04:58:26 40.7957 27.6903 7.5 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2024.11.27 04:56:03 40.7928 27.7045 17.4 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2024.11.27 04:50:07 40.7810 27.6930 15.4 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2024.11.27 04:44:17 38.6195 39.6883 5.5 -.- 1.7 -.- GEDIKYOLU-(ELAZIG) İlksel

2024.11.27 04:42:23 37.6448 35.8948 5.2 -.- 1.7 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel

2024.11.27 04:39:07 38.2905 42.3472 3.9 -.- 2.3 -.- COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS) İlksel

2024.11.27 04:27:58 39.9093 36.5553 5.1 -.- 1.4 -.- ILICA-YILDIZELI (SIVAS) İlksel

2024.11.27 04:25:35 40.0742 35.9602 5.5 -.- 2.2 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel

2024.11.27 02:35:14 38.1118 36.6510 4.7 -.- 1.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.27 01:57:18 38.1242 38.5018 5.2 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2024.11.27 01:47:27 38.0282 37.6213 12.5 -.- 1.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.11.27 01:29:11 36.6235 36.3283 3.5 -.- 1.4 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2024.11.27 01:28:15 38.3823 37.4293 19.5 -.- 1.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.27 01:22:38 40.0640 35.9858 2.1 -.- 2.9 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel