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Edirne'de FETÖ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2024 09:23
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Edirne’de FETÖ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Edirne'de, terör örgütü FETÖ ile ilişkili 3 zanlı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.D, E.G. ve M.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.

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