DEM Partili Kayapınar Belediyesi eş başkanı Cengiz Dündar gözaltında
Diyarbakır'da DEM Partili Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, yürütülen bir terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi Meclis üyesi Cengiz Dündar, terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Cengiz Dündar polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.
Dündar'ın emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.