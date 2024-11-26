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DEM Partili Kayapınar Belediyesi eş başkanı Cengiz Dündar gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2024 08:59 Güncelleme: 26.11.2024 09:48
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DEM Partili Kayapınar Belediyesi eş başkanı Cengiz Dündar gözaltında

Diyarbakır'da DEM Partili Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, yürütülen bir terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi Meclis üyesi Cengiz Dündar, terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Cengiz Dündar polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Dündar'ın emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

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