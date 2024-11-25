İzmir Tüpraş Rafinerisi’nde patlama! Yangın kontrol altına alındı

SON DAKİKA! İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Tüpraş Rafinerisi'nde akşam saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlama sonrası başlayan yangın, geniş bir alandan gözlemlendi ve Aliağa ilçe merkezinde de hissedildi. Şiddetin etkisiyle çevredeki Petkim lojmanlarının sallandığı ifade edildi.

TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, "İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir" denildi.