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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2024 16:15
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Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 1 zanlı tutuklandı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Zanlının valizinde ve üst aramasında 1177 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüpheli D.D. otobüs terminalinde yakalandı.

Zanlının valizinde ve üst aramasında 1177 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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