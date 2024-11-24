Mersin’de cam şişede torpil patlatan iki çocuk yaralandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde cam şişeye koydukları torpili patlatan 2 çocuk yaralandı. Korukent Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda oyun oynayan çocuklar, cam şişinin içine torpil koydu.

Ateşlenen torpilin patlamasının ardından etrafa saçılan cam kırıkları B.S. (17) ve Y.A'ya (16) isabet etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuklar, sağlık ekibince Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.