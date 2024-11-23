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Sosyal medyada terör propagandası yapan PKK sempatizanı yakalandı!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.11.2024 02:24
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Sosyal medyada terör propagandası yapan PKK sempatizanı yakalandı!

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde otomobilde seyir halindeyken terör örgütü PKK'nın propagandası yapan ve görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan İ.Ç. (19) gözaltında alındı. adliyeye sevk edilen 19 yaşındaki PKK sempatizanın 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, otomobilde seyir halindeyken terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine video çekerek propagandasını yapan 19 yaşındaki İ.Ç.'yi yakalamak için operasyon başlattı.

Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan şüpheli Bahçelievler'deki adresinde yakalayarak gözaltına aldı.

terör sempatizanı (DHA)terör sempatizanı (DHA)

DOSYASI KABARIK

Adliyeye sevk edilen İ.Ç.'nin 'güveni kötüye kullanma', 'taksirle yaralama' ve 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından 7 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin 'suçu ve suçluyu övme' suçundan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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