CHP'den "mülakat mağduru" yalanı! O isimlerin terör bağlantıları ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, geçtiğimiz günlerde "Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mülakat Mağduru" diyerek Sevgi Süle ve Özkan Özdemir'i TBMM'ye getirmişti. CHP'nin kol kanat gerdiği iki isimle ilgili gerçekler ortaya çıktı.

KIZ KARDEŞİ DHKP-C ÜYESİ ÇIKTI

"Mülakat mağduru" denilen Sevgi Süle'nin Sevgi Süle'nin kız kardeşi Damla Hatice Topuz, DHKP-C terör örgütü üyesi, eşinin kardeşi Sinan Süle'nin ise PKK terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı. Süle'nin Halk Evleri yaz kampına gittiği de öğrenildi.

Mağdur olarak gösterilen bir diğer isim olan Özkan Özdemir'in de HDP'nin çalışmalarında aktif rol aldığı ve terör örgütü PKK sempatizanı olduğu öğrenildi. Özdemir'in daha önce de hakaret suçundan soruşturma geçirdiği ancak ceza almadığı ortaya çıktı.

Söz konusu durum, CHP ve terör sempatizanları arasındaki ilişkiyi bir kez daha gün yüzüne çıkarırken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili bir gerçeği yeniden akıllara getirdi.

Ağbaba'nın, terörist "Ceren Güneş" kod adlı Özge Aydın'ı "doktor" diye TBMM'de ağırladığı ortaya çıkmıştı.

YPG/PKK saflarında askeri eğitim alan terörist Özge Aydın, Kasım 2019'da Suriye'de Mehmetçiğe canlı bomba saldırısı düzenlemek isterken etkisiz hale getirilmişti.