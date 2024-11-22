Tesisatçı milyoner oldu! Tadilat sırasında bulduğu altınla hayatı değişti
Avusturya'nın başkenti Viyana'da sıradan bir tadilat işi, beklenmedik bir şekilde tarihi bir keşfe dönüştü. Penzing semtinde bir evin bodrum katında çalışan bir tesisatçı, eski bir borunun yakınlarında metal bir kutu fark etti. Kutuyu açan işçi, içeride 30 kilogramlık altın buldu.
Tesisat işçisi, Viyana'nın Penzing bölgesinde tadilat için gittiği evin bodrum katında 1 teneke altın para buldu. Değer biçilen bu hazine, yaklaşık 2 milyon Euro'ya (73 milyon TL) denk geliyor. Altınların İkinci Dünya Savaşı sırasında saklanmış olabileceği düşünülüyor.
Altınlar Nasıl Paylaşıldı?
Avusturya yasalarına göre, böyle bir keşif durumunda bulunan hazine mülk sahibi ile bulan kişi arasında eşit şekilde paylaştırılıyor. Bu nedenle, tesisatçı ve ev sahibi altınların toplam değerini ikiye böldü. Tesisatçı tarafından tesadüfen bulunan atın ev sahibi ile eşit olarak paylaştırıldı.