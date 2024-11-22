Tesisatçı milyoner oldu! Tadilat sırasında bulduğu altınla hayatı değişti

Tesisat işçisi, Viyana'nın Penzing bölgesinde tadilat için gittiği evin bodrum katında 1 teneke altın para buldu. Değer biçilen bu hazine, yaklaşık 2 milyon Euro'ya (73 milyon TL) denk geliyor. Altınların İkinci Dünya Savaşı sırasında saklanmış olabileceği düşünülüyor.

Tadilat Sırasında Altın Buldu

Altınlar Nasıl Paylaşıldı?

Avusturya yasalarına göre, böyle bir keşif durumunda bulunan hazine mülk sahibi ile bulan kişi arasında eşit şekilde paylaştırılıyor. Bu nedenle, tesisatçı ve ev sahibi altınların toplam değerini ikiye böldü. Tesisatçı tarafından tesadüfen bulunan atın ev sahibi ile eşit olarak paylaştırıldı.