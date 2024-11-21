Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu: 25 kişi yakalandı
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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 25 yabancı uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, denetimlerinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 25 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.