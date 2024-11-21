2025 zam oranları açıklandı mı: Ocak ayında evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Evde bakım maaşı, memur maaşlarına yapılan artışlarla paralel olarak her yıl güncelleniyor. Bu yıl da milyonlarca hak sahibinin merakla beklediği zam oranı, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe girecek yeni maaşlar, özellikle bakım yardımı alan vatandaşlar için büyük önem taşıyor.

Evde Bakım Maaşı (A Haber Foto Arşiv)

Evde Bakım Maaşı 2025'te Ne Kadar Olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bakıma muhtaç bireylerin yakınlarına sağlanan evde bakım maaşı, 2025 yılı itibarıyla artış gösterecek. Enflasyon oranlarına ve memur maaş katsayısındaki değişimlere bağlı olarak güncellenen bu destek ödemesi, yeni yılın Şubat ayında zamlı olarak hesaplara yatırılacak.

Şu anda 9.077 TL olarak ödenen evde bakım maaşı, memur maaşlarına beklenen %11.25 oranındaki artış doğrultusunda 10.100 TL seviyelerine çıkacak. Ancak kesin zam oranı, Aralık 2024 enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından netleşecek.

Evde Bakım Maaşı (A Haber Foto Arşiv)

Engelli Aylıklarına da Zam Geliyor

Memur maaşlarına yapılacak zamlara bağlı olarak engelli aylıkları da yeniden düzenlenecek. %40-%69 engel oranına sahip bireylerin aylığı, 3.338 TL'den %11.25 artışla 3.713 TL'ye çıkacak. %70 ve üzeri engel oranına sahip bireylerin aylığı ise 5.007 TL'den 5.570 TL seviyesine yükselecek.

Evde Bakım Maaşı (A Haber Foto Arşiv)

Maaş Zammı Ne Zaman Hesaplara Yatacak?

Ocak ayında belirlenen yeni zam oranları doğrultusunda ödenen evde bakım maaşı, Şubat 2025'te hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başlayacak.

Evde Bakım Maaşı (A Haber Foto Arşiv)

Evde Bakım Maaşı Sorgulama

e-Devlet platformu üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak evde bakım maaşını kolayca sorgulayabilirsiniz.

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