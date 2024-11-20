Discord ne zaman açılacak: erişim engeli kaldırılacak mı? Discord yasağı hakkında son dakika gelişmeler

Discord ne zaman açılacak, erişim engeli kaldırılacak mı? soruları gündemde sıkça yer aldı, gözler resmi kurumlardan gelecek açıklamalara çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platformun kapatılmasının ardında yatan bir diğer nedeni şu sözlerle açıklamıştı "Discord, kendi bilgilerini, IP adresi dahil, içerikler dahil güvenlik güçlerimizle paylaşmayı reddettiği için zorunlu olarak erişime engel getirdik"

Discord Ne Zaman Açılacak? (A Haber Foto Arşiv)

Discord Neden Kapandı?

Erişim yasağının gerekçesi, platformda tespit edilen suç unsurları, gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar ve bu içeriklerin kaldırılmasına yönelik taleplerin karşılanmaması olarak açıklandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan bu karar sonrası kullanıcılar platforma erişemez hale geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platformun kapatılmasının ardında yatan bir diğer nedeni şu sözlerle açıklamıştı:

"Burası gerçekten tamamen kapalı bir sistem. Siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz ya da bizim güvenlik birimlerimiz orada sorgulama yapamıyorlar maalesef. Orayı kullananların bize şikayet etmesi noktasında biz müdahil olabiliyoruz. Maalesef birkaç gündür yaşadığımız olaylar olmamış olsa belki biz bugün Discord'a erişime engel getirdiğimiz için yasakçı bir zihniyetle itham edilecektik. Ama bu olaylar oldu, herkes kapatılmasını istiyor. O zaman toplumun bütün kesimleri ile gerçekten bir arada hareket etmemiz lazım. Başta aileler olmak üzere, bizim giremediğimiz mecrada ne olduğunu bilemeyebiliyoruz ve Discord, kendi bilgilerini, IP adresi dahil, içerikler dahil güvenlik güçlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de zorunlu olarak erişime engel getirdik"

Discord Ne Zaman Açılacak? (A Haber Foto Arşiv)

2025'te Discord Açılacak mı?

Şantaj, çocuk istismarı gibi ciddi iddialarla gündeme gelen platformun yasağının ne zaman kaldırılacağı henüz netlik kazanmış değil. Yetkililerden konuya ilişkin yeni açıklamalar yapılması bekleniyor.