DEM Partili Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e hapis cezası
DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada ‘terör örgütü’ne üye olma suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi.
DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada 'terör örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
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NE OLMUŞTU?
DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.
TUNCELİ'YE "KÜRDİSTAN "DEMİŞTİ
DEM Partili Konak terör örgütü PKK'nın ağzı ile konuşarak, "Dersim kürdistandır, kürdistan Dersim'dir" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.