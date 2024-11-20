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DEM Partili Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e hapis cezası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2024 13:38 Güncelleme: 20.11.2024 14:16
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DEM Partili Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e hapis cezası

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada ‘terör örgütü’ne üye olma suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada 'terör örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Ayrıntılar geliyor...

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet KonakDEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak

NE OLMUŞTU?

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa SarıgülCHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül

TUNCELİ'YE "KÜRDİSTAN "DEMİŞTİ
DEM Partili Konak terör örgütü PKK'nın ağzı ile konuşarak, "Dersim kürdistandır, kürdistan Dersim'dir" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

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