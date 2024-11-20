Antalya’nın şehir içi trafiği nefes alacak! Bakan Uraloğlu: Vatandaşın yaşam kalitesi artacak

‍Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'nın trafiğini rahatlatacak önemli kavşak projelerinin ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu.

19 Kasım tarihinde gerçekleştirilen ihale kapsamında, Kepezüstü, Duraliler, Uncalı ve Sanayi kavşaklarının yapımı, Kumluca Çevre Yolu'nun bölünmüş yol standartlarına getirilmesi ve Antalya-Manavgat arasında yer alan 4 kavşağın düzenleneceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, projeleri süratle hayata geçireceklerini bildirdi. ‍



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TRAFİK AKIŞI DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU OLACAK‍

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Projeler tamamlandığında Antalya'nın özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğunu büyük ölçüde hafifleteceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Antalya'nın trafiğini rahatlatmak için kapsamlı bir planlama yaptık. Kepezüstü, Duraliler, Kepez, Uncalı ve Sanayi kavşaklarının yapımını hızla başlatarak şehir içindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacağız. 1,2 kilometrelik Kumluca Çevre Yolu'nun bölünmüş yol standartlarına getirilmesi ve Antalya-Manavgat arasında düzenlenecek 4 kavşakla hem güvenli hem de kesintisiz bir ulaşım akışı sağlayacağız. İhale sürecini başarıyla tamamladığımız bu projeleri süratle hayata geçirerek Antalya'nın ulaşım altyapısını modernize ederken vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz." dedi.‍

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ANTALYA İÇİN STRATEJİK YATIRIMLAR‍

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Turizm başkenti Antalya'da trafik sorunlarına kalıcı çözüm üreten bu yatırımlar ile bölgenin ekonomik ve turistik değerini artıracaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu projeler sadece ulaşım açısından değil, Antalya'nın genel yaşam kalitesini artırmak açısından da kritik öneme sahip. Şehrimizin her alanda gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.