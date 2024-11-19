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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2024 13:38 Güncelleme: 19.11.2024 13:54
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MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekâtı ile 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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