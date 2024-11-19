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Malatya'da kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2024 16:27 Güncelleme: 19.11.2024 16:28
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Malatya’da kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı

Malatya'da eş zamanlı baskınlarda 4 bin 696 litre kaçak içki ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlarda; 4 bin 696 litre kaçak içki, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 606 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarda; 4 bin 696 litre kaçak içki, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 606 fişek ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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