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5 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2024 13:23
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5 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli tespit edildi.

Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Konya merkezli Ankara, Denizli, Kırıkkale ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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