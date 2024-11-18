Bakan duyurdu: Eski tip sürücü belgelerinde yenileme tarihi 2025’e uzatıldı!

Eski tip ehliyetlerin yenilenme süresi uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yoğunluk yaşanmaması için verilen sürenin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı. Yeni yılın ehliyet fiyatları ve cezai yaptırımlar gündemdeyken vatandaşlar yenileme işlemleri için detayları merak ediyor. Peki ehliyet yenileme ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

Bakan Yerlikaya, mevcut durumda 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesinin kullanımda olduğunu belirtti. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamadan, nüfus müdürlükleri ve sağlık kuruluşlarında işlemlerini tamamlamaları için ek süre tanındığını ifade etti. Bu süre uzatımı, özellikle sağlık raporu almak ve yenileme işlemlerini tamamlamak için zaman sıkıntısı yaşayan sürücüler için büyük bir fırsat sunuyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürenin uzatıldığını açıkladı. (X)

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: "YOĞUNLUK OLUŞMADAN YENİLEME İŞLEMLERİNİ TAMAMLAYIN"

Bakan Yerlikaya, açıklamasında vatandaşlara çağrıda bulunarak uzatılan bu sürenin sonuna kadar işlemlerin tamamlanmasını önemle vurguladı. Nüfus müdürlükleri ve sağlık kuruluşlarında yaşanabilecek yoğunlukların önüne geçmek için erken hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyen vatandaşlar, önce bir sağlık raporu alarak yenileme sürecine başlayabiliyor. Ardından nüfus müdürlüklerinden randevu alarak gerekli belgelerle birlikte işlemlerini tamamlayabiliyor. Bu işlemler için belirtilen süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.

"MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN SÜREYİ DEĞERLENDİRİN"

Bakanlık, vatandaşların herhangi bir aksaklık yaşamaması için yenileme işlemlerini zaman kaybetmeden gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı. Süre uzatımı, eski tip sürücü belgesi kullanan milyonlarca vatandaş için son bir fırsat olarak görülüyor. Yenileme işlemini henüz yapmamış olanlar için bu tarih mağduriyetlerin önlenmesi adına kritik bir dönüm noktası olacak.

Eski Tip Sürücü Belgesi (AA)

Randevu Nereden ve Nasıl Alınır?

Ehliyet yenileme randevuları şu yöntemlerle alınabiliyor:

Online: randevu.nvi.gov.tr adresi üzerinden.

Telefonla: Alo 199 Nüfus Müdürlüğü destek hattından.

Randevu alınmadan da nüfus müdürlüklerine giderek işlem yapılabilir; ancak yoğunluk nedeniyle randevu alarak gitmek tavsiye ediliyor.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Sürücü belgesi yenileme işlemi için başvuru sırasında aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekiyor:

📍Eski sürücü belgesi

📍Sürücü sağlık raporu (yetkili sağlık kuruluşlarından alınmalı)

📍15 TL başvuru ücretinin ödendiğine dair makbuz

📍Son 6 ayda çekilmiş bir biyometrik fotoğraf

📍MERNİS'e kayıtlı açık adres bilgisi

Adres bilgileri sistemde güncel olanlar, sürücü belgelerinin doğrudan belirttikleri adrese teslim edilmesini talep edebiliyor.

Bakan Yerlikaya yoğunluk yaşanmaması için verilen sürenin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı. (AA)

Eski Tip ve Yeni Tip Ehliyetler İçin Yenileme Ücretleri

Eski Tip Sürücü Belgeleri (2016 öncesi alınanlar):

Vakıf Hizmet Bedeli: 2,88 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 18,71 TL

Yeni Tip Sürücü Belgeleri (2016 sonrası alınanlar):

Vakıf Hizmet Bedeli: 331,04 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 1.424,91 TL

İlk Defa Ehliyet Alımı ve Sınıf Ekleme İşlemleri:

Vakıf Hizmet Bedeli: 331,04 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 1.424,91 TL

Ehliyet Yenilememe Cezaları

Ehliyet yenileme işlemlerini belirtilen süre içerisinde yapmayan sürücüler, sınıfına göre cezai yaptırımlarla karşılaşacak:

A, A1, A2, F Sınıfları: 1.883,18 TL

B Sınıfı: 5.678,61 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M Sınıfları: 9.475,63 TL

Trafik ihlallerine yönelik uygulanacak cezalar da artırıldı. (AA)

2025 Trafik Cezaları

Trafik ihlallerine yönelik uygulanacak cezalar da artırıldı. İşte dikkat çeken bazı cezalar:

Geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak: 3.756,57 TL

Farklı ülkelerin ehliyetleri ile yasal sınırlara uymadan araç kullanmak: 3.756,57 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak: 18.679,24 TL

Ehliyeti iptal edilen veya el konulan birinin araç kullanması: 18.679,24 TL

Ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak: 9.269,09 TL