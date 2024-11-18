Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu! Otomobilde ele geçirildi: 3 tutuklama
Çanakkale'nin Biga ilçesinde durdurulan otomobilde 1 kilo 682 gram skunkla yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobilde uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, dün tespit edilen otomobili Biga ilçesinde durdurdu. Yapılan aramada, 1 kilo 682 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Otomobildeki Y.Y., S.Y. ve İ.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.