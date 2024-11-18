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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu! Otomobilde ele geçirildi: 3 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2024 16:45
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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu! Otomobilde ele geçirildi: 3 tutuklama

Çanakkale'nin Biga ilçesinde durdurulan otomobilde 1 kilo 682 gram skunkla yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobilde uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, dün tespit edilen otomobili Biga ilçesinde durdurdu. Yapılan aramada, 1 kilo 682 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Otomobildeki Y.Y., S.Y. ve İ.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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