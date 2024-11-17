Polisten kaçan araçtan uyuşturucu çıktı: 1 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri N.T. ve B. A.'nın Yerköy ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti

Yerköy ilçe girişinde polis ekiplerini gören şüpheli şahıslar araçla kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı.

Kısa sürede yakalanan araçta yapılan aramada 46,26 gram metamfetamin ile 31,45 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yakalanan N.T. ve B.A. hakkında işlem başlatıldı.

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