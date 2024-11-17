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İstanbul'da hapis cezası bulunan 1923 kişi gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2024 15:38
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İstanbul’da hapis cezası bulunan 1923 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da polisin beş günlük çalışması sonucu haklarında yakalama emri bulunan 1462 kişi ile hapis cezası olan 461 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, firari şüpheli ve sanıklar ile hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Beş günlük çalışma kapsamında yakalama emri bulunan 1462 kişi ile hapis cezası olan 461 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerden Mevlüt A'nın "hırsızlık" suçundan 39 yıl 7 ay, Sezgin U'nun "dolandırıcılık"tan 32 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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