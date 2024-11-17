İstanbul'da gece havai fişek atanlar dikkat! 232 bin TL cezası var
İstanbul Valisi Davut Gül, "havai fişek" atmak için yalnızca havai fişek atma belgesi olan kişilere izin verildiğini belirterek 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verildiğini açıkladı. Vali Gül, kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulandığını açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verildiğini, kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.
BELGESİ OLANLARA İZİN VERİLİYOR
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havai fişek atmak için izin almak gerektiğini belirterek, "Havai fişek atma belgesi olan kişilere, uygun alanlar için izin veriliyor. Sadece, 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verilebiliyor. Kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulanmaktadır." ifadelerine yer verdi.
Gül, paylaşımında, konuyla ilgili genelgeye de yer verdi.