Uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul’da yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kuyu-39 operasyonuyla "uyuşturucu madde ticaret" suçundan aranan Daniel Sobotto'nun yakalandığını duyurdu.



Almanya tarafından çıkartılan difüzyon mesajıyla (acil yakalama mesajı) "uyuşturucu madde ticaret" suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul'un Şişli ilçesinde yakalandı.

Daniel Sobotta İstanbul’un Şişli ilçesinde yakalandı (X ekran görüntüsü)

KRİPTOLU CEP TELEFONU



Sobotto'nun kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şüphelilerle iletişime geçip çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edildi.



Yerlikaya, paylaşımında "Uluslararası işbirliği, güvenlik güçlerimizin koordinasyonu, azmi ve kararlı duruşuyla kırmızı difüzyon mesajıyla aranan şahısları tek tek yakalıyoruz." ifadelerini kullandı.