Son dakika! Mike Tyson ve Jake Paul boks maçının kazananı kim? İşte detaylar

Boks tutkunlarının merakla beklediği maç tamamlandı. Eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson ve YouTuber Jake Paul'un karşı karşıya geldiği tarihi mücadelenin skoru belli oldu. 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda düzenlenen maç, Türkiye saatiyle 04:00'te başlamıştı. Peki Netflix üzerinden canlı yayınlanan maçın galibi kim oldu? İşte büyük mücadelenin kazanan ismi...

Mike Tyson ve Jake Paul Boks Maçı (AA)

En Genç Ağır Sıklet Şampiyonu

58 yaşındaki Mike Tyson, kariyerinde kazandığı 50 maçın 44'ünü nakavtla sonuçlandırarak adını boks tarihine altın harflerle yazdırdı. Henüz 20 yaşındayken en genç ağır sıklet şampiyonu unvanını alan Tyson, ringlerdeki sert stili ile tanınıyor. Tarihte WBA, WBC ve IBF kemerlerini aynı anda taşıyan ilk boksör olan Tyson, boks severlerin aklında özellikle Evander Holyfield'le olan olaylı maçıyla yer etti.

Mike Tyson ve Jake Paul Boks Maçı (AA)

Sosyal Medyadan Ringlere

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan 27 yaşındaki Jake Paul, boks kariyerine 2018 yılında adım attı. Genç boksör profesyonel arenada çıktığı 11 maçın 10'unu kazandı. Ancak, Şubat 2023'te Tommy Fury karşısında aldığı yenilgi, genç boksörün kariyerindeki tek gölge olarak dikkat çekiyor.

Mike Tyson ve Jake Paul Boks Maçı (AA)

Tarihi Maçın Kazananı Kim Oldu?

Son rauntta Jake Paul etkili kroşeleriyle Tyson'ı zorlasa da Tyson kontrataklarıyla karşılık vererek maçı bitirdi. Maçın sonunda Paul, Tyson'a olan saygısını göstererek eğildi ve tribünler bu durumu büyük bir alkışla karşıladı. Mike Tyson yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen dövüşünü sürdürüp nakavt olmadan maçı tamamlamasıyla takdir topladı. Maçın kazananı ise Jake Paul oldu.