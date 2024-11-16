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Elektrikte sübvansiyon kararı Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.11.2024 00:35
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Elektrikte sübvansiyon kararı Resmi Gazete’de

Tüketim grubuna göre, sübvansiyon kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak.

Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri şehit aileleri ve muharip/malul gaziler de düzenlemenin dışında tutulacak.

Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmedi.

Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

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