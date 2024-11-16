Elektrikte sübvansiyon kararı Resmi Gazete'de
Tüketim grubuna göre, sübvansiyon kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak.
Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri şehit aileleri ve muharip/malul gaziler de düzenlemenin dışında tutulacak.
Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmedi.
Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek.
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