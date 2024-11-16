Elektrikte sübvansiyon kararı Resmi Gazete’de

Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri şehit aileleri ve muharip/malul gaziler de düzenlemenin dışında tutulacak.

Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmedi.

Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

Ayrıntılar geliyor...