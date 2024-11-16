Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’ne katılacak! Gazze’deki katliamı anlatacak

Başkan Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak için Brezilya'ya gidecek.

Başkan Erdoğan Brezilyaya gidiyor! BAŞKAN ERDOĞAN BREZİLYA'YA GİDİYOR! Dünya ticaretinin yüzde 75'ini kontrol eden G20 ülkelerinin liderleri her sene yıllık değerlendirmeler yapıyor. 18-19 Kasım tarihlerinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek zirveye dönem başkanı Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti ev sahipliği yapacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 zirvesi (AA)

ÇOK SAYIDA İKİLİ GÖRÜŞME

Görüşmelerde, ticaret, sürdürülebilir kalkınma, sağlık, tarım, enerji, çevre ve iklim değişikliği başlıkları ele alınacak.

Erdoğan, Rio de Janeiro'da çok sayıda ikili görüşme de yapacak. Başkan Erdoğan'ın temaslarında İsrail'in Gazze'de devam eden katliamlarına dikkati çekmesi bekleniyor.

Katil İsrail Gazze'de soykırım yapıyor (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLERE GAZZE'Yİ ANLATACAK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir paylaşımda bulundu. Zirvede "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" ana teması altında 3 oturum düzenleneceğini; katılımcıların görüş alışverişinde bulunacağını vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 zirvesi (AA)

Altun, şunları kaydetti:

"G20 Liderleri zirve sırasında 'Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek' ana teması altında icra edilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle G20 Liderleri ile diğer katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanmaktadır."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Brezilya Devlet Başkanu Lula Silva

"DÜNYADA SES GETİRECEK" DEMİŞTİ

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyareti sonrasında uçakta gazetecilere Rio'da gerçekleşecek G-20 Zirvesi'yle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Lula ile yapacağımız görüşme dünyada ses getirecek" demişti. Başkan Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etmişti:

Brezilya toplantısı inanıyorum ki dünyaya çok farklı mesajların verileceği bir zirve olacak. Bu konuda biz kararlıyız. İnşallah dersimize de iyi çalışacağız. Brezilya'da Rio Zirvesi çok çok verimli, faydalı bir zirve olacak diye düşünüyorum. Sayın Lula ile oradaki buluşmamız inşallah dünyada ses getirecek bir buluşma olacaktır. Rio'da gerçekleşecek G20 Zirvesini, küresel ekonomi ve enerji güvenliği konularında önemli bir platform olarak görüyoruz. Türkiye, küresel ekonomi için istikrarı artırıcı önlemler ve iş birliklerine yoğunlaşmış bir ülke. Özellikle pandemi sonrası ekonomik toparlanma süreçlerine yönelik ortak stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ülkeler arası dayanışmanın önemini her fırsatta dile getirdik. Enerji güvenliği de Türkiye için kritik bir konu. Küreselleşen dünyada gelişmekte olan ülkelerin ekonomik zorluklarına yönelik somut öneriler içeren bir gündem oluşturmalıyız. Çünkü zincirleme reaksiyonla sadece bir ülkenin değil, ilişkili birçok ülkenin ekonomisini etkileyen krizlere karşı tedbir almalıyız. Bulunduğu uluslararası platformların aktif ve etkili üyelerinden olan Türkiye, hem kendi ekonomik çıkarlarını hem de gelişmekte olan ülkelerin durumunu iyileştirmeye yönelik çok sayıda öneri üzerinde çalışıyor.