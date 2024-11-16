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Ataşehir'de çöp dağları! CHP'li belediye iş başında | Halkı pislikle baş başa bıraktılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.11.2024 22:22 Güncelleme: 16.11.2024 22:49
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Ataşehir’de çöp dağları! CHP’li belediye iş başında | Halkı pislikle baş başa bıraktılar

Halka hizmet vaadi vererek parasını konserlere yatıran ve tasarruf vaatleri yalan çıkan CHP'li belediye İstanbul'u Hindistan'a çevirdi. Ataşehir Yenisahra mahallesinde bir derede biriken çöp yığını adeta Ganj Nehri'ni anımsattı.

Halka hizmet vaadi veren ve görev süreleri boyunca tek bir proje bile geliştirmeyen CHP'li belediyeler İstanbul'da halkı pisliğe maruz bıraktı.

Çöp yığını oluşan dere (X)Çöp yığını oluşan dere (X)

HİNDİSTAN MI? ATAŞEHİR Mİ?

Ataşehir Yenisahra Mahallesi'ndeki bir derenin fotoğrafı, sosyal medyada hızla yayıldı. Deredeki çöp yığınları, Hindistan'ın kirliliğiyle bilinen Ganj Nehri'ni hatırlattı.

Çöp yığını oluşan dere (X)Çöp yığını oluşan dere (X)

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ GELDİ

Vatandaşlar, deredeki çöp dağlarına tepki gösterirken sosyal medyada "Başkan Erdoğan'ın da söylediği gibi. CHP çöp çamur çukur demek" yorumlar yapıldı.

Çöp yığını oluşan dere (X)Çöp yığını oluşan dere (X)

KARTAL, ATAŞEHİR, MALTEPE, KADIKÖY…

Hatırlanacağı üzere, İstanbul Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy ilçelerindeki işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca işi bırakma kararı almıştı.

Temizlik işçilerinin grev nedeniyle görevlerini bırakmasından dolayı Karal sokaklarında da çöp dağları oluşmuştu.

Araç sürücüleri Kartal sokaklarında oluşan çöp yığınları sebebiyle zorluk yaşamıştı.

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