Ataşehir'de çöp dağları! CHP'li belediye iş başında | Halkı pislikle baş başa bıraktılar
Halka hizmet vaadi vererek parasını konserlere yatıran ve tasarruf vaatleri yalan çıkan CHP'li belediye İstanbul'u Hindistan'a çevirdi. Ataşehir Yenisahra mahallesinde bir derede biriken çöp yığını adeta Ganj Nehri'ni anımsattı.
Halka hizmet vaadi veren ve görev süreleri boyunca tek bir proje bile geliştirmeyen CHP'li belediyeler İstanbul'da halkı pisliğe maruz bıraktı.
HİNDİSTAN MI? ATAŞEHİR Mİ?
Ataşehir Yenisahra Mahallesi'ndeki bir derenin fotoğrafı, sosyal medyada hızla yayıldı. Deredeki çöp yığınları, Hindistan'ın kirliliğiyle bilinen Ganj Nehri'ni hatırlattı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ GELDİ
Vatandaşlar, deredeki çöp dağlarına tepki gösterirken sosyal medyada "Başkan Erdoğan'ın da söylediği gibi. CHP çöp çamur çukur demek" yorumlar yapıldı.
KARTAL, ATAŞEHİR, MALTEPE, KADIKÖY…
Hatırlanacağı üzere, İstanbul Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy ilçelerindeki işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca işi bırakma kararı almıştı.
Temizlik işçilerinin grev nedeniyle görevlerini bırakmasından dolayı Karal sokaklarında da çöp dağları oluşmuştu.
Araç sürücüleri Kartal sokaklarında oluşan çöp yığınları sebebiyle zorluk yaşamıştı.