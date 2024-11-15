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Irak'ın kuzeyinde teröre darbe! 9'u daha öldürüldü

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2024 12:29 Güncelleme: 15.11.2024 12:39
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Irak’ın kuzeyinde teröre darbe! 9’u daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde süren operasyonlarda 9 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." denildi.

MSB AÇIKLADI! 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde belirlediği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" denildi.

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