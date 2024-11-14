Beykoz Belediyesi’ne yönelik inceleme! Usulsüz harcama iddiaları gündemde

CHP'li belediyelerde son dönemde konserlere ödenen rakamlar taretışma yaratırken Ankara ve İstanbul'da belediyelere yönelik soruşturma kararı alındı.

3 KONSERE 20 MİLYON TL!

İBB ve ABB'nin yanında CHP'li Beykoz Belediyesi de konsere yüklü miktarda para harcarken Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in 3 konser ve bazı etkinlikler için yaklaşık 20 milyon TL bedelli ihale yaptığı ortaya çıktı.

Belge (ahaber.com.tr)

2024 Eylül – Ekim Ayları Kültürel, Sanatsal Etkinlikler, Teknik Donanım ve Diğer Muhtelif İhtiyaçların Karşılanması Hizmet Alım ihalesini 19 milyon 718 bin 983, 50 TL bedelle KGF Film Organizasyon Matbaa Danışmanlık İnşaat Gıda Limited Şirketi aldı.

Belge (ahaber.com.tr)

Beykoz Belediyesi tarafından yüklenici firmadan A grubundan 2, B grubundan 1 sanatçı talep edildi. İhale kapsamında Yonca Lodi ve Gökhan Tepe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde, Serkan Çevik ise Mısır Festivali'nde sahne aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Beykoz Belediyesi'nin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor A.Ş adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.