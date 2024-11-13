Mehmet Akarca Kamu Başdenetçisi seçildi! Bakan Tunç’tan tebrik mesajı

TBMM Genel Kurulu'nda Kamu Başdenetçisi seçimi yapıldı. Mehmet Akarca, Burhanettin Sağgöz ve Şinasi Yurdakul üç aday olarak Dilekçe ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda belirlenmişti.

264 OYLA SEÇİLDİ

Birinci tur oylamada adayların 3'te 2 çoğunluk oyu alması arandı. Akarca 269, Sağgöz 1, Yurdakul 9 oy aldı. İkinci tur oylamada 3'te 2 çoğunluk arandı. Akarca 252, Sağgöz 4, Yurdakul 2 oy aldı. Üçüncü tur oylamada adayların salt çoğunluk oyunu alması arandı. Akarca 264, Sağgöz 2 oy aldı. Dördüncü tur oylamaya üçüncü turda en yüksek oyu alan Akarca ve Sağgöz katıldı. Akarca, dördüncü tur oylamada 264 oy aldı ve kamu başdenetçisi seçildi.

Bakan Tunç'un X paylaşımı | Görüntü-A Haber

BAKAN TUNÇ'TAN TEBRİK MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mehmet Akarca'yı tebrik ederek "TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda Kamu Başdenetçisi seçilen Sayın Mehmet Akarca'yı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum." dedi. Bakan Tunç'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Vatandaşlarımızla idare arasında önemli bir köprü vazifesi gören Kamu Denetçiliği Kurumunda Kamu Başdenetçisi olarak önemli çalışmalara imza atan Sayın Şeref Malkoç'a bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum."

MEHMET AKARCA KİMDİR?

21.01.1963 tarihinde Şirvan'da doğmuştur. Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesini bitirmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kütahya'da kısa dönem olarak yaptı.

İzmir hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Akarca; sırasıyla Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hâkimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu.

18.01.2010 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Mehmet Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 21.10.2013 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçildi ve 14 Mayıs 2024 tarihinde emekliye ayrıldı. Akarca'nın evli ve iki çocuk babası olduğu biliniyor.