Kahramanmaraş’ta resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları belirtilen 3 şüpheliyi yakalamak amacıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 sahte nüfus cüzdanı, 15 pasaport ve yaklaşık değeri 5 milyon lira olan 686 parça gramajıyla oynanmış altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, A.A. ve yabancı uyruklu E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.