Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

MSB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."