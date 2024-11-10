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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2024 13:36 Güncelleme: 10.11.2024 13:38
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Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

MSB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

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