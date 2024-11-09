Beykoz’da tartışma yaratan ihale! CHP’li belediye satışa çıkardı

Beykoz Belediyesi'nin değeri milyarlarca TL olduğu iddia edilen 51 dönümlük arsayı satışa çıkarması ile ilgili tartışma başladı. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Çubuklu Mahallesi'ndeki 47 bin 245 metrekare arazinin tarım dışına çıkarılmasına yönelik teklifi bugün meclisten geçmesi durumunda Çubuklu'daki tarım arazine imar yolu açılacak.

KAMU ZARARI İDDİASI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Beykoz Belediyesi'nde bu satış ile imar üzerinden kamu israfı yaptığı iddia edildi. CHP'li Beykoz Belediyesi, Cumhuriyetköy'de milyarlarca lira değerindeki 51 dönüm araziyi 205 milyon muhammen bedelle satacağını duyurdu. Cumhuriyetköy'deki 180 Ada 5 parsel üzerindeki 51 bin 379 metrekare tarım arazisi, 27 Kasım Çarşamba günü saat 10:00'da açık ihale usulüyle 205 milyon 518 bin 960 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler (A HABER ARŞİV)

Tarım arazisi vasfında olan parselin tarım dışına çıkarılmadan satışa çıkarılması tepkilere neden olurken AK Parti Beykoz meclis grubu, Cumhuriyetköy'deki arazinin 3,5 milyar TL'den fazla ederi olduğunu belirterek satışın mevcut haliyle kamu zararı oluşacağından dolayı kararın gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuyla alakalı konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Ahmet Deliak, "Cumhuriyet Mahallesi'nde 51 dönümlük bir arazi satılıyor. Burası konum olarak, arazinin büyüklüğü göz önüne alındığında ve hâlihazırda tarım alanı olması itibarıyla çok ucuza, çok düşük fiyatlarla satılması anlamına geliyor. İleriki süreçlerde tarım alanı dışına çıkartıldığında elde edeceği gelirle, şu anda bu pozisyonda satıldığında ortaya çıkacak gelir arasında çok ciddi bir fark oluşuyor. Aynı zamanda izah edilemeyecek bir kamu zararına da yol açar. Bu nedenle bu taşınmazın satışı vahim bir tablodur. İvedilikle gözden geçirilmesini, oluşacak kamu zararının hepimizin sorumluluğuna yol açabileceği göz önünde tutulmasını istiyorum" diye konuştu.

Deliak, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin tüm yasal hakların kullanılacağının altını çizdi ve grup olarak teklife ret oyu verdiklerini belirtti.

Beykoz sınırları içerisindeki 51 dönümlük tarım arazisi ihaleye çıktı (A HABER ARŞİV)

CHP'LİLERİN OYLARIYLA İHALEYE ÇIKILDI

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ilçenin 6 farklı mahallesinde yer alan 9 arsanın satışı için Ekim ayı meclisinde AK Parti'nin 'ret' oyuna rağmen mecliste çoğunlukta olan CHP'nin 'evet' oyuyla yetki almıştı. İlçede yeni hizmet ve yatırımlara kaynak olması için Cumhuriyetköy, Elmalı, Akbaba, Çengeldere, Çubuklu ve Örnekköy'de muhtelif büyüklüklerdeki toplam 60 dönüm arazinin satışına başlandı. İlk olarak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 51 bin 379 metrekare tarım arazisinin satışı ihaleye çıktı.

TEKLİF MECLİS'TEN GEÇERSE İMARA AÇILACAK

Cumhuriyetköy'de milyarlarca lira değerindeki 51 dönüm arsanın tarım arazisi olduğundan ucuza satılacağı yönündeki tepkileri dikkate almayan CHP'li Beykoz Belediyesi, Kasım ayı meclis oturumundaki teklifi kafaları karıştırdı. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Çubuklu Mahallesi'ndeki 47 bin 245 metrekare arazinin tarım dışına çıkarılmasına yönelik teklifi dün meclisten geçmesi durumunda Çubuklu'daki tarım arazine imar yolu açılacak.