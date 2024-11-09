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Batman'da PKK sempatizanlarından saldırı! Alışveriş yapan vatandaşların üzerine molotof yağdırdılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.11.2024 20:28
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Batman’da PKK sempatizanlarından saldırı! Alışveriş yapan vatandaşların üzerine molotof yağdırdılar

Batman'da izinsiz gösteri yapan terör yandaşları, vatandaşlar alışveriş yaptığı sırada bir markete havai fişek ve molotof atarak ateşe verdi.

Batman'da belediyelere yönelik kayyum atamalarını protesto bahanesiyle sokaklara inen terör örgütü PKK sempatizanları, sokakları ateşe vererek bazı iş yerlerine molotofla saldırdı.

DEM Parti'nin sokağa çıkma çağrısına uymadığı için milleti kendilerince cezalandırmaya çalışan terör yandaşları dün gece içinde alışveriş yapan insanların olduğu bir markete molotof atarak yakmaya çalıştı.

Ateş binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yangın söndürülürken markette büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

PKK sempatizanları Batmanda terör estirdi!PKK sempatizanları Batmanda terör estirdi! PKK SEMPATİZANLARI BATMAN'DA TERÖR ESTİRDİ!

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