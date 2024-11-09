Batman’da PKK sempatizanlarından saldırı! Alışveriş yapan vatandaşların üzerine molotof yağdırdılar

Batman'da belediyelere yönelik kayyum atamalarını protesto bahanesiyle sokaklara inen terör örgütü PKK sempatizanları, sokakları ateşe vererek bazı iş yerlerine molotofla saldırdı.

DEM Parti'nin sokağa çıkma çağrısına uymadığı için milleti kendilerince cezalandırmaya çalışan terör yandaşları dün gece içinde alışveriş yapan insanların olduğu bir markete molotof atarak yakmaya çalıştı.

Ateş binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yangın söndürülürken markette büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.