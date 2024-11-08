İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’den geçti

İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren, Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

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