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Bakan Fidan'dan Atina'da peş peşe diplomasi trafiği!

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 08.11.2024 20:10 Güncelleme: 08.11.2024 20:11
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Bakan Fidan’dan Atina’da peş peşe diplomasi trafiği!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'ın başkenti Atina'da temaslarını sürdürüyor. Son olarak Bakan Fidan, Batı Trakya Türk Azınlığının temsilcilerini kabul etti. Öte yandan Fidan ve Yerapetritis, bugün Atina'da bir araya gelerek ikili ilişkiler için atılacak adımları değerlendirmişti.

Bakan Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile Atina'da yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nde Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Fidan Batı Trakya Türk Azınlığının temsilcilerini kabul etti (Foto: AA)Bakan Fidan Batı Trakya Türk Azınlığının temsilcilerini kabul etti (Foto: AA)

Batı Trakyalı soydaşlarıyla sohbet eden Fidan, daha sonra Dünya Türk İş Konseyi Balkanlar Koordinatörü Levent Sadık Ahmet ile görüştü.

Öte ayndan Fidan ve Yerapetritis, bugün Atina'da bir araya gelerek ikili ilişkiler için atılacak adımları değerlendirmişti.

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