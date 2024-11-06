Polar Vortex uyarısı! Kara kış geliyor... Yağmur ve kar ne zaman etkili olacak?

Türkiye son günlerde Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Hava sıcaklıkları 9 derece birden düşerken, özellikle akşam saatlerinden sonra soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar kışın nasıl geçeceğini merak ediyor.

"POLAR VORTEX ZAYIFLARSA KIŞ SERT GEÇECEK"

Uzmanlar, Polar Vortex sistemine dikkat çekti. Hürriyet'in haberine göre Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, Polar Vortex (Kutup Girdabı) sisteminin zayıflaması durumunda Türkiye'de kışın soğuk ve karlı geçeceğini vurguladı. Özdemir, "Kutupsal jet akımının hızının azalması, yani bu akımın bozulması, kutup bölgelerindeki soğuk havanın güneye, yani bölgemize inmesine neden olacak. Özetle bu yıl kış mevsiminin Doğu Avrupa ve ülkemizde, eski yıllardaki gibi olmasa da soğuk, yağışlı ve karlı geçme olasılığı yüksek görünüyor." dedi.

Uzmanlar Türkiye'de bu yıl kışın soğuk ve sert geçebileceği konusunda uyardı (A HABER ARŞİV)

POLAR VORTEX NEDİR?

Kutup çevresinde hava çok soğuk olduğu için hava yer seviyesine doğru çöker. (Soğuk hava alçalır, çöker, sıcak hava yükselir.) Bu yüzden yer seviyesinde yüksek basınç oluşurken, üst seviyelerde bir alçak basınç oluşur. Bu alçak basınca Polar Vortex diyoruz. Alçak basınçlar havayı saatin tersi yönünde çevirerek havayı kendi etrafına sarar. Polar Vortex'te aynı şekilde havayı kendi etrafına sararak üst seviyelerde batıdan doğuya doğru esen kuvvetli rüzgarlar oluşturur. Bu rüzgarlara da batılı diyoruz. Bu rüzgarlar soğukların güney enlemlere kaçmasını engeller. Böylece kutup çevresi hep çok soğuk kalır.

PEKİ TÜRKİYE GENELİNDE BUGÜN VE ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

Türkiye'de sıcaklıkların 9 derece birden düşmesiyle birlikte özellikle akşamları soğuk hava etkisini gösterdi (A HABER ARŞİV)

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'nun yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 7°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

6-10 Kasım 2024 Türkiye geneli hava durumu (MGM)