İzmir’de feribot seferlerine ikinci kez zam!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşıma yapılan zamlar sonrası feribot seferlerinde de ücret artışına gidildi.

GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM!

UKOME Genel Kurulunda kabul edilen yeni tarifeye göre Bostanlı'dan Üçkuyular'a feribotla geçiş yapan otomobillerin geçiş ücreti 110 liradan 160 liraya çıkarılırken, kamyonet, minibüs, midibüslerin yer aldığı orta sınıf araç geçiş ücreti 280 liradan 300 liraya, motosiklet ücreti 45 liradan 50 liraya, 560 lira olan otobüs, kamyon geçiş ücreti ise 700 liraya çıkarıldı. 975 lira olan tır geçiş ücreti ise 1000 TL'ye yükseltildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi zamlı tarifenin 7 Kasım Perşembe gününden itibaren yürürlüğe gireceğini belirtildi.

OTOMOBİLLERE İNDİRİM

Yeni tarife döneminde Başkan Cemil Tugay'ın talimatı ile otomobil geçiş ücretlerinde günün belli saatlerinde indirim uygulamasına gidildi. Buna göre hafta içi günlerde 10.00 (dahil) – 15.40 (dahil) ve 21.00 (dahil) – 23.00 (dahil) saatleri arasındaki seferlerden, otomobiller, 20 TL indirimle 140 TL'ye yararlanabilecek. Uygulama, hafta sonlarında, bayramlarda ve resmi tatillerde geçerli olmayacak.

FERİBOT SEFERİ ÜCRETLERİ ARTTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iç körfezde yolcu taşımacılığı yapan şirketi İZDENİZ, son olarak 15 Haziran 2024 tarihinde feribot seferlerinde tarife değişikliğine gitmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir önceki zamdan 4 ay sonra yıl içinde ikinci kez zam yapması tepki topladı.