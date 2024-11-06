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Başkan Erdoğan'dan TDT Konseyi'nde devlet başkanlarına hatıra para

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2024 14:56
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Başkan Erdoğan’dan TDT Konseyi’nde devlet başkanlarına hatıra para

Başkan Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanlarına hatıra para hediye etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde, devlet ve hükümet başkanlarına hatıra para hediye etti.

Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan'ın bayraklarının bulunduğu hatıra parada, "dilde, fikirde, işte birlik" ifadesi yer alıyor.

Başkan Erdoğan, TDT Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel hatıra parayı liderlere hediye etti (AA)Başkan Erdoğan, TDT Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel hatıra parayı liderlere hediye etti (AA)

Hatıra paranın bir yüzünde ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağı ve ismi ile kuruluş tarihi olan 3 Ekim 2009 ibaresi bulunuyor. Hatıra paralar, zirveye katılan liderler ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'a takdim edildi.

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