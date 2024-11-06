Başkan Erdoğan Kırgızistan'da Aliyev ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da hazır bulundu
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