PÖH’ler teröristlere göz açtırmıyor! Çelik Bilekler 7/24 görevde

Türkiye'nin terörle mücadelesinde "Çelik Bilek" olarak anılan Polis Özel Harekat timleri, Suriye sınırındaki görevlerine devam ediyor. Suriye'nin Afrin, Cerablus, El-Bab, Tel Abyad, Azez, İdlib ve diğer üs bölgelerinde Türkiye'yi temsil eden PÖH'ler, bölgeden Türkiye'ye olabilecek terör unsuru sızma girişimlerine karşı 7/24 görev yapıyor.

Modern teknoloji ve gelişmiş yerli milli ekipmanlarla donatılan PÖH'ler, sahayı PKK/YPG'li teröristlere adeta dar ederken; zorlu arazi koşullarına süren operasyonlar ile terör örgütü tarafından düzenlenen sabotaj ve bombalı saldırı hazırlıklarını engelleme konusundaki başarılarıyla takdir topluyor.



KESKİN NİŞANCILARIMIZ DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA

Özel Harekât Başkanı Süleyman Karadeniz "Paralı keskin nişancılarla karşı karşıya olduğumuz bu bölgede, kendi keskin nişancılarımızı dünyanın en iyileri arasına taşıdık ve Türkiye'nin güvenliğini onlara emanet ettik" dedi. Suriye'de gerçekleştirilen operasyonlarda, Kandil'den gelen teröristler, YPG unsurları ve örgüt içindeki silahlı militanlardan oluşan toplam 49 kişinin etkisiz hale getirildi. Keskin nişancı timleri sınırda 27 hedefi başarıyla ortadan kaldırdı.

PÖH'ler sınırda teröre göz açtırmıyor (SABAH)



BİN 200 PERSONEL SAHADA

Özel Harekât Başkanı Süleyman Karadeniz "Yaklaşık bin 200 personel Suriye'deki görevlerde aktif olarak rol alıyor. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Sahada Kara Kuvvetleri ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Sahadaki birliklerimiz tek vücut olarak birlikte hareket etme yeteneğini yakalamış durumda. Türkiye'ye yönelik sızma girişimlerini engelledik." dedi.



'YA ŞEHADET YA ZAFER'

Karadeniz, "Her koşulda Türk milletine layık hizmeti sunmak için buradayız. İki seçeneğimiz var: şehadet veya zafer. Her ikisi de milletimizi onurlandırır. Türkiye'nin güvenliği, vatan sevgisi ve fedakarlıkla görev yapan özel harekat birimlerine emanet." dedi.



YERLİ DRONELAR MÜCADELEYE KATKI SAĞLIYOR

Sabah'ın haberine göre yeni kurulan İnsansız Taktik Araçlar Şube Müdürlüğü'nün kullanımındaki yerli ve milli üretim kamikaze dronlar sayesinde, düzenlenen operasyonlarda 22 terörist etkisiz hale getirildi. Özellikle terör eylemlerini önlemek amacıyla geliştirilen bu dronelar, tehditleri hızla tespit edip bertaraf etme kabiliyetiyle operasyonlara büyük katkı sağlıyor.