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MSB duyurdu: Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 13:46 Güncelleme: 04.11.2024 14:02
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MSB duyurdu: Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyoruz. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde tespit ettiği mağarada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

Teröristlere ait çok sayıda silah...Teröristlere ait çok sayıda silah... TERÖRİSTLERE AİT ÇOK SAYIDA SİLAH...

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