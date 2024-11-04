MSB duyurdu: Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyoruz. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde tespit ettiği mağarada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.