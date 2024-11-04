Hilmi Şen kimdir, kaç yaşındaydı? Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hangi partiliydi?

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, silahlı saldırıda ağır yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

HİLMİ ŞEN HANGİ PARTİLİ?

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Şen'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güner, şu ifadeleri kullandı:

"Partimizden Belediye Başkanı seçildikten sonra istifa eden Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in bugün yaşanan silahlı bir tartışma sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Hilmi Şen'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

HİLMİ ŞEN KİMDİR?

Hilmi Şen, 1974 yılında Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde doğmuş ve ilkokul, ortaokul ile lise eğitimini burada tamamlamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Şen, 2001-2004 yılları arasında AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunmuş, 2005-2008 yılları arasında ise AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat Başkanlığı yapmıştır.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Balışeyh Belediye Başkanı seçilen Şen, Temmuz 2024'te partisinden istifa ederek görevine bağımsız olarak devam etmiştir.

4 Kasım 2024 tarihinde, Balışeyh ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Hilmi Şen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.