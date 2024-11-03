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Bakan Fidan Cibuti Cumhurbaşkanı ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2024 18:00
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Bakan Fidan Cibuti Cumhurbaşkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı katılmak üzere geldiği ülkede Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile görüştü.

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