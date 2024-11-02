Dedenizden kalan mirası nasıl öğrenebilirsiniz? Miras sorgulama yöntemleri

Eğer dedenizden kalan bir taşınmaz olup olmadığını merak ediyorsanız, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün sunduğu miras sorgulama adımlarını takip edebilirsiniz. Bu süreçte, miras bırakan kişi adına kayıtlı gayrimenkul olup olmadığını öğrenmek için belirli belgelere ihtiyacınız var.

Miras Sorgulama (AA)

Miras Sorgulama Yöntemi

Tapu kaydı üzerinden mirasçılar, hak sahibi olduklarını kanıtlayan belgelerle başvuru yaparak dedelerinden kalan taşınmazları sorgulayabilirler. Başvuruda bulunacak kişilerin yanlarında veraset ilamı ile kimlik belgelerini bulundurması gerekmektedir. Veraset ilamı belgesi, e-devlet sistemi veya ilgili mahkemelerden alınabilir.

Miras Sorgulama (AA)

Miras sorgulama sürecinde tüm belgelerin eksiksiz olması büyük önem taşıyor. Mirasçılık belgesi, kimlik fotokopisi ve eğer mevcutsa dedenize ait tapu kayıtlarını yanınızda bulundurmanız süreci kesintisiz sürdürülmesine yardımcı olabilir.

Eğer mirasçılar arasında vekâlet yoluyla işlem yapmak isteyenler varsa, vekil tayin edilecek kişinin noter onaylı vekâletnameye sahip olması zorunludur. Bu vekâletnamede, gayrimenkul işlemlerini yürütme konusunda özel yetki tanımlanmış olmalıdır.