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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Demokratik süreçle halledeceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2024 16:16 Güncelleme: 30.10.2024 16:16
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TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan yeni anayasa mesajı: Demokratik süreçle halledeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasaya yönelik yaptığı açıklamada, "İlk dört maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İlk dört maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir birlik, kardeşlik ortamını tesis edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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