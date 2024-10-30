TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan yeni anayasa mesajı: Demokratik süreçle halledeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İlk dört maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir birlik, kardeşlik ortamını tesis edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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