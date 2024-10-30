Başkan Erdoğan rozetini taktı! İYİ Partiden istifa eden Dursun Ataş AK Parti’ye katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti'den istifa ederek partisine katılan Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'a rozet taktı.

Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda partililere hitabının ardından, AK Parti'ye katılan Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve partililer ile fotoğraf çektirdi.

Ataş yaptığı konuşmada "Aldığımız karar, Kayseri'mize, memleketimize, ülkemize ve Türk milletine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

DURSUN ATAŞ KİMDİR?

1 Ekim 1966 Pınarbaşı doğumlu olan Dursun Ataş, Hava Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde 20 yıl hizmet verdikten sonra, 2007 yılında emekli oldu.

Emeklilik sonrası aile şirketinde yöneticilik yapan Ataş, 2009-2018 yıllarında Pınarbaşı Belediye Başkanlığı yaptı 2017'de MHP'den istifa eden Dursun Ataş İYİ Parti'ye katıldı.

27.Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Milletvekili adayı olmak için Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Dursun Ataş, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde 27. Dönem Kayseri Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Ataş, evli ve üç çocuk babası.